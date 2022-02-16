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Собянин: к концу 2023 года в Москве будет 2 тысячи электробусов

14:02
  • среда
  • 16 февраля 2022

Уже сейчас в городе тысяча таких машин - это самый большой парк в Европе, указал мэр столицы

Число электробусов в Москве увеличат вдвое к концу следующего года. Об этом заявил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что уже сейчас в городе тысяча таких машин - это самый большой парк в Европе. Этот вид транспорта - менее шумный и более комфортный. Кроме того, подчеркнул Собянин, замена дизельных автобусов вносит позитивный вклад в экологию и задаёт правильные тренды для развития транспорта. За прошлый год выбросы парниковых газов в Москве только за счёт этого снизились на 30 тысяч тонн.

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