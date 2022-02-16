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Лавров упрекнул Запад в отсутствии воспитания

15:12
  • среда
  • 16 февраля 2022

"Истерия" Запада о "вторжении" России вызывает недоумение, указал глава МИД

До начала переговоров президентов России и Бразилии встречу в формате 2 плюс 2 провели представители министерств иностранных дел и военных ведомств двух стран.

Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов безопасности. В частности, Сергей Лавров поделился с бразильскими коллегами оценкой действий США. Подчеркнув, что политика так называемых открытых дверей, которую реализует НАТО, выливается в безоглядное расширение альянса на Восток, создавая угрозу России. Глава нашего МИД также прокомментировал продолжающуюся на Западе истерию вокруг вторжения на Украину.

"Конечно, нас это сильно - я бы не сказал забавляет, но вызывает недоумение. Глубокое недоумение. Что бы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе говорить нам, как мы должны себя вести. Это элементарное отсутствие воспитания", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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