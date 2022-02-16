Средний срок ипотеки в России достиг 20 лет

В 2019 году ипотечные кредиты брали в среднем на 15 лет

Как следует из обзора сервиса "Кредистория", на который ссылается ТАСС, в январе 2022 года средний срок ипотечного кредита в России впервые в истории достиг 20 лет.

"Год назад в январе 2021 года россияне в среднем брали ипотечные кредиты на 208 месяцев (17 лет и 4 месяца)", - сказано в исследовании.

Кроме того, стало известно, что в январе прошлого года средний размер кредита на покупку недвижимости составлял 2,73 миллиона рублей, а в январе 2022-го увеличился до 3,41 миллиона.

Уточняется также, что в 2019 году ипотечные кредиты брали в среднем на 15 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram