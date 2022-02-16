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Москвичей предупредили о новой погодной угрозе

14:24
  • среда
  • 16 февраля 2022

В городе вновь действует "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и Московской области в среду, 17 февраля. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег

Предупреждение о потенциально опасной погоде введено в связи с прогнозируемым сильным ветром. Ожидается, что его скорость составит до 20 метров в секунду.

Период действия предупреждения — с 09:00 17 февраля до 00:00 пятницы, 18 февраля.

Наряду с этим до 22:00 четверга, 17 февраля, в столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в четверг циклон "Иления" принесет в Москву штормовой ветер. Кроме того, за сутки выпадет 6-9 миллиметров осадков (около 1/5 месячной нормы). Что касается атмосферного давления, оно за сутки рухнет с 750 до 726 миллиметров ртутного столба (на 20 единиц ниже нормы).

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