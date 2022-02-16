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Эрдоган намерен позвонить Путину

14:28
  • среда
  • 16 февраля 2022

Зеленский уже дал добро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган намерен в ближайшее время позвонить в Москву, чтобы узнать отношение Путина к этой идее, передает ТАСС. Встреча может пройти в Анкаре или в Стамбуле.

По словам президента Турции, Зеленский позитивно отнесся к вероятной встрече. Теперь все зависит от российского лидера.

Эрдоган неоднократно выражал готовность принять у себя Путина и Зеленского ради обсуждения украинского кризиса. Он подчеркнул, что турецкие власти готовы помочь снять напряженность между Москвой и Киевом.

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