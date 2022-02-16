Ученый указал на опасность витамина С

Слишком высокие дозы могут навредить
Биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы "Хелснет" Андрей Ломоносов отметил в беседе с RT, что слишком высокие дозы витамина C могут навредить внутренним органам.
Как уточнил эксперт, у человека могут развиться камни в почках и изжога.
"При приеме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме", - добавил Ломоносов.
При этом он отдельно указал на то, что влияние витамина на течение COVID-19 и более быстрое выздоровление не доказано.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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