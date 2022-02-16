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"Русская Медиагруппа" и "Корпорация Развития "Геленджик-2035" договорились о сотрудничестве

14:40
  • среда
  • 16 февраля 2022

Компания будет продвигать музыку на курорте

Русская Медиагруппа и "Корпорация Развития "Геленджик-2035" договорились о сотрудничестве. Подписание соглашения прошло на площадке Росконгресса.

Соглашение включает  в себя взаимные обязательства и стратегические планы, нацеленные на развитие и повышение туристической и инвестиционной привлекательности Геленджика. "Русская Медиагруппа" ставит своей главной целью популяризацию музыки и организацию для жителей и гостей курорта концертов самых востребованных звёзд российской эстрады и других интересных событий.

Сейчас в Геленджике завершается строительство новой площадки для деловых, культурных и спортивных мероприятий – "Геленджик Арены". Новый культурный кластер станет драйвером в развитии всего региона и площадкой для популяризации русской музыки.

"Мы очень рады сотрудничать с новой перспективной площадкой "Геленджик Арена", благодаря которой жители и гости города смогут стать зрителями и участниками самых ярких музыкальных и культурных событий. И которая, несомненно, будет способствовать развитию всего курорта", – отметил управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.

В свою очередь генеральный продюсер и худрук "Корпорация развития "Геленджик-2035" Евгений Соломин отметил, что компания совместно с РМГ готовит ряд событий, которые станут ежегодными.

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"Русская Медиагруппа" и "Корпорация Развития "Геленджик-2035" договорились о сотрудничестве
"Русская Медиагруппа" и "Корпорация Развития "Геленджик-2035" договорились о сотрудничестве
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