Минздрав разрешил исследование вакцины против COVID-19 с вирусоподобными частицами

Исследование будет проходить до конца года

Российское Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение исследований вакцины против коронавирусной инфекции, содержащей вирусоподобные частицы. Соответствующие данные появились в реестре ведомства в среду, 16 февраля.

Клинические исследования препарата "VLP-корона" будет проводить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, подведомственный Минздраву.

В ходе исследований будет осуществляться оценка переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов.

Участниками исследования, которое продлится до декабря 2022 года, станут 600 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в состав нового препарата войдут различные S-белки вируса, включая "дельту" и "омикрон". Эта вакцина может понадобиться на случай появления новых штаммов. По словам эксперта, может наступить момент, когда будут одновременно циркулировать "дельта", "омикрон" и какой-то новый штамм.

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