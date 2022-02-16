ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав разрешил исследование вакцины против COVID-19 с вирусоподобными частицами

14:42
  • среда
  • 16 февраля 2022

Исследование будет проходить до конца года

Российское Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение исследований вакцины против коронавирусной инфекции, содержащей вирусоподобные частицы. Соответствующие данные появились в реестре ведомства в среду, 16 февраля.
В Москве началось еще одно исследование назальной вакцины от COVID-19

Клинические исследования препарата "VLP-корона" будет проводить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, подведомственный Минздраву.

В ходе исследований будет осуществляться оценка переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов.

Участниками исследования, которое продлится до декабря 2022 года, станут 600 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в состав нового препарата войдут различные S-белки вируса, включая "дельту" и "омикрон". Эта вакцина может понадобиться на случай появления новых штаммов. По словам эксперта, может наступить момент, когда будут одновременно циркулировать "дельта", "омикрон" и какой-то новый штамм.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.