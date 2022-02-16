Президент Бразилии: мой визит в Москву - это сигнал для всего мира

Жаир Болсонару поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию

Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Лидеры обсуждают перспективы взаимодействия наших стран на мировой арене, на площадках ООН, БРИКС и "Группы двадцати".

Также в повестке дня - вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, увеличение объёмов инвестиций и торговли. По данным бразильской прессы, против визита президента в Москву выступал Госдепартамент США. Однако Жаир Болсонару не внял навязчивым советам из Вашингтона.

"У нас восстанавливаются отношения, прерванные, так или иначе, в связи с пандемией коронавируса. По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате "два плюс два". Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87%. Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и, надеюсь, что встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке. Это [имеет] важное значение", - заявил Путин.

"Я очень рад и для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. И у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. В частности, в оборонной сфере, в области нефти и газа, сельского хозяйства. Я уверен, что мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы", - ответил Болсонару.

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