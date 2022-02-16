ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Бразилии: мой визит в Москву - это сигнал для всего мира

14:48
  • среда
  • 16 февраля 2022

Жаир Болсонару поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию

Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Лидеры обсуждают перспективы взаимодействия наших стран на мировой арене, на площадках ООН, БРИКС и "Группы двадцати".

Также в повестке дня - вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, увеличение объёмов инвестиций и торговли. По данным бразильской прессы, против визита президента в Москву выступал Госдепартамент США. Однако Жаир Болсонару не внял навязчивым советам из Вашингтона.

"У нас восстанавливаются отношения, прерванные, так или иначе, в связи с пандемией коронавируса. По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате "два плюс два". Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87%. Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и, надеюсь, что встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке. Это [имеет] важное значение", - заявил Путин.

"Я очень рад и для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. И у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. В частности, в оборонной сфере, в области нефти и газа, сельского хозяйства. Я уверен, что мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы", - ответил Болсонару.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и Жаир Болсонару
Владимир Путин и Жаир Болсонару
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.