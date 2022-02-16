Украина выходит из антитеррористического центра СНГ

Решение приняла Верховная Рада

Верховная Рада Украины приняла решение о выходе из Антитеррористического центра СНГ, передает ТАСС.

Закон поддержали 309 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Как сказано в пояснительной записке, российское "содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины" дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в стране, грубо нарушают права человека.

Теперь документ должен подписать президент Украины.

Кроме того, стало известно, что Украина вышла из соглашения и протокола СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран.

Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Москва неоднократно подчеркивала, что не является его стороной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram