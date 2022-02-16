Ученый предрек рост смертности от рака из-за пандемии COVID-19

В России онкология является одной из главных причин смертности

В России может вырасти уровень смертности от онкологических заболеваний в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба, профессор РАН Сергей Иванов.

По словам эксперта, к такому результату могут привести сложности со своевременной ранyей диагностикой онкологии во время пандемии COVID-19. Последствия, рассказал Иванов, будут проявляться в течение ближайших пяти лет и приведут к увеличению смертности от онкологических заболеваний.

Профессор подчеркнул, что онкология является одной из основных причин смертности. Больше всего в России распространен рак молочной железы, рак матки, предстательной железы, ободочной кишки и других органов. Пациенты с такими диагнозами первыми столкнулись со сложностью в организации онкологической помощи, цитирует Иванова АГН "Москва".

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предупредила, что переболевшие коронавирусом могут столкнуться с онкологическими заболеваниями легких и желудочно-кишечного тракта. По ее словам, воспаление легких из-за COVID-19 может стать начальным этапом для развития злокачественных новообразований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram