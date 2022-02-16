В Совбезе объяснили "антироссийскую истерию" США

Это связано с экономическими интересами

"Антироссийская истерия" Соединенных Штатов направлена на сдерживание экономического развития нашей страны, однако это не единственная причина. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов.

По словам Попова, в настоящее время на первый план выходит стремление Вашингтона "финансово пристегнуть" страны Европы к своим дорогостоящим военным разработкам. США также стремятся навязать ЕС продукцию своего военно-промышленного и нефтегазового комплекса.

Попов напомнил выражение, что война – это продолжение политики иными, насильственными средствами. При таком подходе политика – это концентрированное выражение экономики, рассказал замсекретаря Совбеза в интервью "Российской газете".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США никогда не испытывали дефицит настойчивости и "даже такого ковбойского подхода" в попытках повлиять на своих партнеров в Европе. Вашингтон прямо заявляет, что кому надо делать, а если кто-то с этим не согласен — прямо говорят, что им за это будет, отметил представитель Кремля.

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