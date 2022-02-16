Авиация США изучает возможности прорыва ПВО России в районе Крыма

Провокации НАТО в Черном море участились

Провокации со стороны кораблей НАТО в Черном море участились. Также США наращивают полеты стратегической и разведывательной авиации возле российских границ - как на южном, так и на западном направлении, заявил заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов.

По словам Попова, вооруженные силы США значительно активизировались на западном стратегическом направлении. За последний год интенсивность полетов американских стратегических бомбардировщиков у российских границ возросла на 40%.

"Почти в два раза увеличилась интенсивность ведения воздушной разведки с целью выявления возможностей прорыва российских зон ограничения доступа, прежде всего в Калининградской области и Крыму", - сказал замсекретаря Совбеза в интервью "Российской газете".

Попов напомнил, что в Европе сформирована значительная группировка вооруженных сил США. За последние семь лет численность американских сухопутных войск в Европе возросла на 30%, сейчас она насчитывает более 60 тысяч военнослужащих. Также на европейских базах размещены 200 танков и около 150 боевых самолетов.

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