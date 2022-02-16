"Найдем другие возможности": Силуанов об отключении России от SWIFT

Катастрофой для российской экономики эти санкции не станут

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Запад и сам пострадает, если решит отключить Россию от SWIFT. При этом глава Минфина уточнил, что политики в США и Европе зачастую склонны пересматривать свои решения.

"Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно", - цитирует министра РИА "Новости".

ЦБ ранее создал систему передачи финансовых сообщений в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. С ней работают более 11 тысяч организаций по всему миру.

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