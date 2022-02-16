Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу ОИ-2022

Это 24-я олимпийская медаль в копилке сборной России

Российский фристайлист Илья Буров в среду, 16 февраля, занял третье место в соревнованиях по лыжной акробатике на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Бронза спортсмена стала 24-й медалью в активе россиян.

За свой прыжок Илья Буров получил 114,93 балла. Первое место досталось представителю Китая Ци Гуанпу (129 баллов), вторым стал украинский спортсмен Александр Абраменко (116,5 балла). Абраменко принес своей сборной первую награду ОИ-2022.

Илье Бурову 30 лет, он выступает за сборную России с 2011 года. Для Бурова это вторая олимпийская награда. В 2018 году в Пхёнчхане спортсмен также завоевал бронзу в акробатике.

В национальную команду также входит младший брат олимпийского призера Максим, он тоже занимается фристайлом.

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