Россия решила помочь Белоруссии с внешними кредитами

В Минске намерены рефинансировать госдолг

В Москве готовы рассмотреть предложения Минска по вопросам помощи рефинансирования долговых обязательств. Об этом в среду, 16 февраля, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина напомнил про санкции, введенные в отношении Белоруссии западными государствами. В этих условиях в России считают необходимым поддержать соседа с рефинансированием долговых обязательств Белоруссии перед внешними кредиторами, в первую очередь перед Российской Федерацией.

Силуанов отметил, что пока неясно, в какой форме может быть проведено рефинансирование — через Евразийский фонд стабилизации и развития либо посредством межгосударственных кредитов, сообщает РИА Новости.

В Кремле между тем анонсировали новую встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры могут состояться до конца недели, по итогам встречи будет сделано заявление. Лукашенко сообщал, что намерен обсудить с российским коллегой вывод военных ВС России из Белоруссии.

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