Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Весам стоит срочно снизить нагрузку, а Скорпионам - перестать строить воздушные замки
Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").
Овны
Небольшие тучки на вашем небосводе: ничего плохого день не предвещает, но ваша уверенность в себе может пошатнуться. Порадуйте себя какой-нибудь покупкой, это поможет!
Тельцы
Противоречивые чувства у вас могут вызвать неожиданно объявившиеся старые знакомые. Вы будете правы, если попробуете выяснить истинные мотивы их появления.
Близнецы
Вас не удивишь суетой, но сегодня на работе будет как-то особенно оживленно. Постарайтесь сконцентрироваться на наиболее важном, а все остальное отодвиньте на второй план.
Раки
Учеба (ваша или ваших детей) сегодня будет источником хлопот, особенно если вы что-то забыли или не сделали. Отнеситесь проще к событиям дня – все это суета сует.
Львы
Неопределенность с деньгами: то ли они стали приходить нерегулярно, то ли вы ослабили над ними контроль. Попробуйте упорядочить расходы и хвалите себя за практичность.
Девы
Вы сегодня можете покапризничать или даже поплакать – с кем ни бывает! К счастью, никаких серьезных поводов для этого нет, просто вы давно не выражали эмоции.
Весы
Домашние хлопоты, недосып, много работы? Неудивительно, если у вас сегодня появится головная боль. Срочно снижайте нагрузку, запишитесь на спа-процедуры или йогу.
Скорпионы
Разочарованием может закончиться новое знакомство или недавно начавшийся роман. Похоже, вы нафантазировали лишнего, в следующий раз не стройте воздушные замки!
Стрельцы
Щекотливая ситуация с финансами: с одной стороны все отлично, но с другой – есть подводные камни. Не расслабляйтесь и не тратьте больше, чем в прошлом месяце.
Козероги
Если вам предстоит экзамен, тестирование или собеседование, нужно знать один секрет. Кроме знаний вы можете применить личное обаяние, это тоже сработает.
Водолеи
Воздержитесь от принятия решений о денежных тратах. Скорее всего, вы передумаете покупать желанную вещь, а выберете другую или вообще откажетесь от этой идеи.
Рыбы
Ваше настроение переменчиво, как погода, и это может обижать окружающих – вы об этом не думали? Постарайтесь не срываться на близких и чаще гуляйте перед сном.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram