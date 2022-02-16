ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Премьер Украины отказался эвакуироваться из Киева

16:03
  • среда
  • 16 февраля 2022

Кабмин продолжает работать в украинской столице

Премьер-министр Украины назвал "фейками" сообщения об эвакуации правительства Украины из Киева. Денис Шмыгаль заявил об этом на заседании кабмина. По его словам, никаких "фейковых эвакуаций" не происходит, правительство продолжает работать в украинской столице.

Украинские радикалы начали эвакуацию из Харькова
Киев начал эвакуацию населения с подконтрольных территорий Донбасса

"Мы работаем в Киеве. Никаких фейковых эвакуаций, никаких паник в условиях гибридного давления не допускаем. Работаем в режиме 24 на 7", - сказал Шмыгаль.

Украинские СМИ сообщают, что олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг страны. Западные медиа заверяют, со ссылкой на американскую администрацию, о неминуемом "вторжении" России на Украину. При этом дату "нападения" им приходилось сдвигать уже несколько раз.

В Киеве тем временем заявляют, что не видят предпосылок для нападения России на Украину. В Москве считают, что цель раскрученной Западом истерики вокруг Украины - прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.