Премьер Украины отказался эвакуироваться из Киева

Кабмин продолжает работать в украинской столице

Премьер-министр Украины назвал "фейками" сообщения об эвакуации правительства Украины из Киева. Денис Шмыгаль заявил об этом на заседании кабмина. По его словам, никаких "фейковых эвакуаций" не происходит, правительство продолжает работать в украинской столице.

"Мы работаем в Киеве. Никаких фейковых эвакуаций, никаких паник в условиях гибридного давления не допускаем. Работаем в режиме 24 на 7", - сказал Шмыгаль.

Украинские СМИ сообщают, что олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами на фоне обострения ситуации вокруг страны. Западные медиа заверяют, со ссылкой на американскую администрацию, о неминуемом "вторжении" России на Украину. При этом дату "нападения" им приходилось сдвигать уже несколько раз.

В Киеве тем временем заявляют, что не видят предпосылок для нападения России на Украину. В Москве считают, что цель раскрученной Западом истерики вокруг Украины - прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу, передает РИА Новости.

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