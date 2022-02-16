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Путин рассказал о встрече с президентом Бразилии

18:05
  • среда
  • 16 февраля 2022

Страны сотрудничают во многих областях

В Москве в среду вечером завершились переговоры Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Это его первый визит в нашу страну. И, по данным бразильских СМИ, Болсонару отправился в Россию, проигнорировав настойчивые советы из Вашингтона отказаться от этой поездки. На встрече в Кремле лидеры обсудили укрепление двустороннего стратегического партнерства, развитие сотрудничества в разных сферах, в том числе торговле, экономике, сообщает "ТВ Центр".

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что по многим внешнеполитическим вопросам позиции России и Бразилии близки или совпадают. 

"Поддерживается диалог по линии внешнеполитических и оборонных ведомств. К слову, сегодня утром в Москве главы этих ведомств - министры иностранных дел и обороны - впервые провели совместную встречу в формате "два плюс два". Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной координирующей роли ООН. При этом мы твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов", - сказал Путин.

Владимир Путин выразил бразильскому коллеге соболезнования в связи с жертвами сильных дождей в республике и пожелал выздоровления всем пострадавшим. Жаир Болсонару поблагодарил российского президента и отметил, что наши страны разделают общие ценности, а прошедшие переговоры продемонстрировали большой потенциал развития на благо двух народов.

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