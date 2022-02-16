В Москве встречают призеров Олимпиады в Пекине

В копилке нашей сборной сейчас 23 медали

Сегодняшний день на Олимпиаде в Пекине принёс нашей сборной сразу четыре медали. Серебро в биатлоне, бронза в лыжных эстафетах и фристайле. Уверенный шаг на пути к наградам сделали и российские хоккеисты.

Раздевалка наших хоккеистов перед ответственным матчем. На кону - путёвка в полуфинал. Ответственность на ребятах серьёзная: на лёд они выходят в статусе действующих олимпийских чемпионов. Датчане - соперник знакомый, мы уже встречались с ними в рамках групповых матчей.

В четвертьфинале, вполне ожидаемо, настоящая битва. Датчане штурмовали наши ворота. В одном из таких моментов могли переломить ход игры в свою пользу. Если бы не защитник "красной машины" Вячеслав Войнов. Он каким-то чудом отбил шайбу коленом. А затем ещё и увеличил преимущество. 3:1 - Россия в полуфинале.

Соперник россиян станет известен совсем скоро. Им станет победитель встречи Швеция-Канада. Сегодняшний день для россиян богат на медали. Женская сборная по биатлону сегодня завоевала серебро в эстафете "4х6" км. Хотя это тот самый случай, когда награда с золотым отливом. Наши девочки боролись за победу до самого финиша. Уверенно стартовали и вырвались в лидирующую группу ещё в самом начале гонки. Сдержать слёзы радости сложно не только спортсменам, но и самым близким - тем, кто болеет за них дома. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова делится эмоциями. Её дочь Кристина обошла итальянку и таким образом обеспечила преимущество для нашей сборной.

В мужском командном спринте бронзовая медаль у Александра Большунова и Александра Терентьева. Ребята шли бодро, но на финише, к большому сожалению, уступили норвежцам и финнам. Ещё одна бронза у тандема российских лыжниц Юлии Ступак и Натальи Непряевой. Девчонки в составе сборной ранее завоевали золото в женской эстафете. Наталья Непряева теперь обладательница всего олимпийского комплекта.

Ну а в Москве с триумфом встречают рейсы с призёрами пекинских игр на борту. По залу прилёта медалисты вышагивают под аккомпанемент оркестра, скромно показывая завоёванные трофеи. Олимпиада позади. Наконец, можно расслабиться. Но не сильно - впереди ещё много работы.

В копилке нашей сборной сейчас 23 медали. В общекомандном зачёте мы по-прежнему вторые. В четверг в Пекине разыграют ещё 6 комплектов медалей в 6 видах спорта. У России высокие шансы завтра вновь оказаться на пьедестале. С произвольными программами выступят российские фигуристки.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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