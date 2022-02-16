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Автомобиль протаранил жилой дом в Москве

16:31
  • среда
  • 16 февраля 2022

Информация о пострадавших уточняется

Авария на Новослободской улице в Москве. Автомобиль выехал на тротуар и врезался в жилое здание, сообщает столичный департамент транспорта.

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"На Новослободской улице в районе дома 43/63 водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание", - пишет дептранс Москвы в Telegram-канале.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Проезд в районе происшествия  затруднен, заняты две из четырех полос в сторону движения к Оружейному переулку.

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