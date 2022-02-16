Продолжается прием заявок на соискание международной премии "КАРДО"

Участников оценивают эксперты из 15 стран мира

1 февраля 2022 года стартовал 5 сезон Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО".

Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России" и Молодежная общественная организация "Оффбитс". Проект реализуется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Фонда президентских грантов.

Премия вручается лучшим творческим и спортивным деятелям в области хип-хоп культуры, граффити, воркаута, скейтбординга, паркура.

Участников оценивают эксперты из 15 стран мира – представители уличной культуры, хип-хоп – культуры, сфер дизайна, видеопродакшена, молодые предприниматели, представители общественных организаций, всемирно известные уличные художники, танцоры.

К участию приглашаются все желающие, причастные к уличной культуре, старше 16 лет. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на официальном сайте премии (kardoaward.com).

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