ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин отметил снижение заболеваемости COVID-19 в России

16:47
  • среда
  • 16 февраля 2022

Здравоохранение все еще работает в сложнейших условиях

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России немного снизилось. Однако инфекция продолжает распространяться, система здравоохранения работает в сложных условиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин разъяснил порядок индексации пенсий военным пенсионерам
Мишустин обсудил борьбу с "омикроном" в регионах

"Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер подчеркнул: чтобы избежать распространения COVID-19 важно, чтобы россияне не ходили по инстанциям. Правительство принимает соответствующие меры. В частности, кабмин решил продлить до 1 июня упрощенный порядок установления инвалидности. Мишустин отметил, что правительство в ежедневном режиме внимательно отслеживает ситуацию с пандемией во всех регионах России, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.