Мишустин отметил снижение заболеваемости COVID-19 в России

Здравоохранение все еще работает в сложнейших условиях

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России немного снизилось. Однако инфекция продолжает распространяться, система здравоохранения работает в сложных условиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер подчеркнул: чтобы избежать распространения COVID-19 важно, чтобы россияне не ходили по инстанциям. Правительство принимает соответствующие меры. В частности, кабмин решил продлить до 1 июня упрощенный порядок установления инвалидности. Мишустин отметил, что правительство в ежедневном режиме внимательно отслеживает ситуацию с пандемией во всех регионах России, передает ТАСС.

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