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В России продлили упрощенный порядок установления инвалидности

18:14
  • среда
  • 16 февраля 2022

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Для пациентов с ковидом развернуто свыше 220 тысяч коек. Несмотря на небольшое снижение, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях. Об этом рассказал в среду глава кабмина Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, в работе которого принял участие Сергей Собянин.

Премьер призвал ещё раз соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии. Он рассказал, что правительство продлило упрощенный порядок установления инвалидности. Дистанционно будут назначены и меры поддержки для людей с ограничениями по здоровью - пенсии и средства реабилитации. Правила будут действовать до 1 июля, сообщает "ТВ Центр".

"К сожалению, в стационарах очень много детей. Это одна из особенностей "омикрона". Уже говорил ранее, что в наших больницах должно быть всё для оказания необходимой помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам.  Прошу ещё раз глав регионов это контролировать. Нужно также следить, чтобы были запасы препаратов в амбулаторном и стационарном сегментах. Глава государства неоднократно говорил о наращивании тестирования граждан на наличие вируса. Ежедневно проводится около 700 тестов на сто тысяч человек. Это даже выше рекомендованного уровня. Такая диагностика позволяет оперативно выявлять инфекцию и быстрее помогать заболевшим", - отметил Мишустин.

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