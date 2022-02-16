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Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

18:14
  • среда
  • 16 февраля 2022

Большие клиники начали переводить под плановую помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что абсолютные параметры заболеваемости по городу ещё высокие, но динамика на снижение позитивная. За минувшую неделю количество новых случаев коронавируса в столице уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15 процентов. За последние три дня удалось высвободить около тысячи коек в стационарах. Часть центров компьютерной диагностики также удалось перевести под оказание плановой помощи пациентам, передает "ТВ Центр".

"Мы начали переводить большие клиники – например, Филатовскую больницу - под плановую помощь. В поликлиниках достаточно ещё напряженно. За прошедшую неделю было 655 тысяч медицинских контактов с больными ОРВИ и ковидом. Тем не менее, как мы и обещали, мы начали наращивать плановую помощь серьезным образом. Уделяем пристальное внимание гражданам 65+, и хроникам, для того, чтобы всех, вне зависимости от тяжести заболевания, врачи могли посетить, поставить соответствующие диагнозы и контролировать течение болезни", - сообщил Собянин.

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