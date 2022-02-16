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Центр эпидемии ковида сместился из столиц в регионы

17:35
  • среда
  • 16 февраля 2022

Темпы роста заболеваемости снижаются

Эпидемиологический процесс смещается из столиц на восток России. На регионы сейчас приходится 80% новых случаев коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора. В целом же, по слолвам Анны Поповой, темпы прироста заболеваемости ковидом в стране снижаются вторую неделю подряд.

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"Пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидситуация остается достаточно напряженной. Но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%... то вторую неделю видим замедление темпов роста", - заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По данным главы Роспотребнадзора, на прошедшей неделе рост заболеваемости в стране составил 18,5%. При этом у 72% вновь заболевших коронавирусом выявлен штамм "омикрон", передает "Интерфакс".

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