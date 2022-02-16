Захарова: западные СМИ делали все, чтобы война на Украине началась

Зарубежные издания продолжают накалять обстановку

Западные средства массовой информации пытались сделать все, чтобы на Украине началась война, но к реальности это не имеет отношения. Об этом заявила официальный представитель российского МИД России Мария Захарова. Как утверждали ряд изданий, именно минувшей ночью должно было начаться "российское вторжение на Украину". Ничего не произошло, но зарубежные СМИ не успокаиваются и придумывают новые сроки.

Ночные кадры красавца Крымского моста должны были бы успокоить многих на Западе. Часть плановых учений Минобороны завершена. И вот техника и военный контингент возвращаются к местам постоянного базирования. Все, как и говорила Москва.

Но не тут-то было. В западных СМИ, где накануне обещали, что Россия нападет на Украину в три часа ночи, теперь просто подправили заголовки: "Повышенная готовность. Россия готова в любой момент вторгнуться на Украину, нанеся массированный ракетный удар и направив 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США".

Разведка США, впрочем, уже утверждала, что Москва готовит нападение аккурат в католическое Рождество. Потом в январе, в первых числах февраля. Сегодня. Теперь на помощь американцам пришли коллеги из Эстонии - по их данным, война начнется в конце месяца. В нашем МИДе даже в шутку попросили опубликовать график российских "вторжений". Раз уж Западу виднее, что собирается и чего не собирается делать Россия.

"Конечно, нас это сильно - я бы не сказал, забавляет, но вызывает недоумение. Глубокое недоумение. Что бы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе говорить нам, как мы должны себя вести. Это элементарное отсутствие воспитания", - заявил Лавров.

Абсурд уже достиг такого масштаба, что информагентство "Рейтерс" всю ночь вело трансляцию из центра Киева. Видимо, ожидая запечатлеть, как по Майдану ударят российские ракеты. Но вместо этого тишину разорвал звук советского гимна.

Агентство даже вынуждено было оправдаться: это не диверсия сотрудников. А просто звуки ночного Киева. Мало ли кому не спалось. Бодрствовал, судя по внешнему виду, и президент Зеленский. Первым делом в утреннем эфире украинских телеканалов записанное им поздравление: "Доброе утро, тебе, великий народ великой страны! Сегодня важный день! С Днем Единства, сине-желтые! С днем Единства, Украина!"

Новый праздник на Украине появился всего пару дней назад. Пытаясь снизить градус паники, Владимир Зеленский объявил 16 февраля днем народного единения. Но демонстрировать его, не считая депутатов Верховной рады, которые и так вывешивают национальные флаги по любому поводу, вышли разве что госслужащие. И явно не без указаний сверху.

Указания от заокеанских руководителей, вероятно, получил и сам президент Зеленский. Который заявил, что пока не видит, чтобы российские войска возвращались к местам постоянной дислокации. В точности повторив тезис из выступления Джо Байдена. Американский президент накануне сообщил, что угроза вторжения еще сохраняется. Пообещал продолжить поставки оружия Киеву. И даже почему-то решил напрямую обратиться к россиянам.

"Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России", - сказал Байден.

И это при том, что в военной доктрине США Россия прямо обозначена как враг. А в американском Конгрессе уже лежит пакет санкций. За вторжение, которого всё нет. Вашингтон верен своей тактике. И продолжает нагнетать, таким образом, вероятно, пытаясь усилить собственные позиции в переговорах с Москвой по гарантиям безопасности. Необходимость которых все-таки подчеркнул Байден.

Что, разумеется, видят в Кремле. "И президент Путин акцентирует наше желание и готовность вступить в такие переговоры. И, наверное, позитивным является, что и президент США также констатирует готовность начать такие серьезные переговоры. Для нас важно, чтобы, обсуждая те рациональные зерна, рациональные аспекты, которые отметили американцы, чтобы они обсуждались непосредственно в увязке с теми темами, которые представляют для нас приоритет", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Эта позиция, вероятно, будет еще раз сформулирована в ответе Москвы на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. Документ уже готов. И должен быть опубликован в ближайшее время.

Екатерина Выскребенцева, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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