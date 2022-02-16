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Минздрав сообщил о росте числа госпитализированных пациентов с коронавирусом

17:59
  • среда
  • 16 февраля 2022

Тяжелое течение заболевания возможно и при заражении "омикроном"

Рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России за неделю составил 11%. Коек в медучреждениях для таких больных достаточно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности
Мурашко: риск повторного заражения из-за "омикрона" возрастает в пять раз

"Сегодня лечение в больницах получают 194 тысячи человек, рост составил 11%, коечный фонд достаточен", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Глава Минздрава отметил, что на территории России по-прежнему циркулируют как штамм "омикрон", так и штамм "дельта". Мурашко подчеркнул, что у зараженных омикрон-штаммом заболевание также может протекать в тяжелой форме. В основном это касается пациентов с хроническими заболеваниями, приводит слова министра ТАСС.

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