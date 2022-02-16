Минздрав сообщил о росте числа госпитализированных пациентов с коронавирусом

Тяжелое течение заболевания возможно и при заражении "омикроном"
Рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России за неделю составил 11%. Коек в медучреждениях для таких больных достаточно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня лечение в больницах получают 194 тысячи человек, рост составил 11%, коечный фонд достаточен", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.
Глава Минздрава отметил, что на территории России по-прежнему циркулируют как штамм "омикрон", так и штамм "дельта". Мурашко подчеркнул, что у зараженных омикрон-штаммом заболевание также может протекать в тяжелой форме. В основном это касается пациентов с хроническими заболеваниями, приводит слова министра ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram