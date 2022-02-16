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Захарова потребовала извинений от Трасс за ложь о "российском вторжении"

18:34
  • среда
  • 16 февраля 2022

Также Британия должна доказать, что не намерена ни на кого нападать

Глава МИД Великобритании распространяет ложь. Лиз Трасс должна извиниться за свои заявления, касающиеся возможной "агрессии" России в отношении Украины, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова..

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"Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления - правда", - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Трасс стала лицом дезинформационной кампании Запада о "вторжении" России на Украину. В Москве неоднократно заявляли, что не собираются ни на кого нападать. А вот странам НАТО надо бы объясниться – в частности, Британии не мешало бы доказать, что она не вынашивает агрессивных планов, приводит слова Захаровой ТАСС. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд потребовала, чтобы Россия "доказала, что вторжения в Украину не будет".

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