Путин потребовал довести долю новой техники в МЧС до 80%

Особое внимание - совершенствованию экипировки спасателей

Совершенствованию экипировки и снаряжения пожарных и спасателей следует уделить особое внимание. Доля новой спасательной техники в МЧС к 2030 году должна быть доведена как минимум до 81%, заявил президент России Владимир Путин.

"Считаю необходимым сосредоточиться на решении следующих приоритетных задач. Первое - это поставки в МЧС современной техники и экипировки. Так, к 2030 году в целом доля новой спасательной техники должна составить не менее 81%, а пожарных автомобилей - не менее 56%", - сказал глава государства на коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По словам президента, следует проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов с производителями такой техники, прежде всего с "Камазом" и "Уралом". Путин потребовал обеспечить прозрачность ценообразования, сократить сроки поставок и оптимизировать сервис, передает РИА Новости.

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