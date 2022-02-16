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Путин потребовал довести долю новой техники в МЧС до 80%

18:56
  • среда
  • 16 февраля 2022

Особое внимание - совершенствованию экипировки спасателей

Совершенствованию экипировки и снаряжения пожарных и спасателей следует уделить особое внимание. Доля новой спасательной техники в МЧС к 2030 году должна быть доведена как минимум до 81%, заявил президент России Владимир Путин.

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"Считаю необходимым сосредоточиться на решении следующих приоритетных задач. Первое - это поставки в МЧС современной техники и экипировки. Так, к 2030 году в целом доля новой спасательной техники должна составить не менее 81%, а пожарных автомобилей - не менее 56%", - сказал глава государства на коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По словам президента, следует проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов с производителями такой техники, прежде всего с "Камазом" и "Уралом". Путин потребовал обеспечить прозрачность ценообразования, сократить сроки поставок и оптимизировать сервис, передает РИА Новости.

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