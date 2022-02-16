Названа доля штамма "омикрон" среди заболевших COVID-19

Коронавирус продолжает распространятся

В среду на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, которое провёл премьер, обсудили работу системы здравоохранения. Для пациентов с ковидом развернуто свыше 220 тысяч коек. Также Михаил Мишустин рассказал, что до 1 июля продляется упрощенный порядок оформления инвалидности. Чтобы люди лишний раз не ходили по инстанциям.

Заболеваемость снижается, но коронавирус продолжает распространятся, а система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях.

"Для пациентов с ковидом по всей стране развёрнуто свыше 220 тысяч коек. К сожалению, в стационарах на лечении много детей. Это одна из особенностей "омикрона". Уже говорил ранее, что в наших больницах должно быть всё необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам", - отметил Михаил Мишустин.

Доля несовершеннолетних среди тех, кому поставлен диагноз COVID, сейчас 17%. Однако именно в этой возрастной категории, отмечают эксперты, пока удается сдержать взрывной рост заболеваемости. Большинство школьников учатся в привычном формате – сидя за партами, а не на дистанте. Помогли ограничения, которые действовали в некоторых регионах. И вакцинация подростков.

"Вакцинация подростков сегодня по стране началась, провакцинировано более 60 тысяч наших маленьких пациентов. Актуальна она сегодня, как никогда, и мы видим, приверженность возрастает, и переносится вакцина хорошо. С учётом течения штамма "омикрон" для пациентов с хроническими заболеваниями, для пациентов, столкнувшихся со штаммом "дельта", крайне важно сегодня пройти ревакцинацию", - сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Для клинических испытаний вакцины "Спутник М" в столице просто не нашлось детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые бы еще не болели коронавирусом" – сообщили сегодня в центре имени Гамалеи. Будут менять протоколы испытаний. Они начнутся через три недели. В Москве основную нагрузку приняли на себя поликлиники. За прошедшую неделю, отмечает мэр, к медикам обращались 655 тысяч раз.

"Абсолютные параметры заболеваемости по Москве ещё достаточно высокие, тем не менее, динамика позитивная: за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций на 15%. Только за последние три дня высвободили около тысячи коек. Будет смотреть за ситуацией, но надеемся, что на следующей неделе всё уже будет в приемлемых рамках", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В плановый режим работы вернулась крупнейшая Филатовская больница. Снова принимает не только ковидных пациентов и часть центров компьютерной томографии. Необходимую медпомощь также получают те, кто страдает хроническими заболеваниями, и пожилые москвичи. Что особо важно! Среди возрастной категории 65+ за прошедшую неделю - максимальный рост заболеваемости.

Коронавирус уходит в восточные регионы. На них приходится почти 80% всех выявленных случаев. Ежедневно в России проводится 700 тестов на каждые 100 тысяч человек. Это даже выше рекомендуемого уровня. Учитывая эпидобстановку, премьер призвал освободить людей от хождения по инстанциям. Оформить инвалидность, профзаболевание или травму на производстве до 1 июля можно будет онлайн. Этот формат активно используют и для консультации пациентов с коронавирусом.

"Очень важно, чтобы пациенты с легким течением болезни оперативно получали дистанционные консультации, и все для этого сделано. Поэтому просьба работать с региональными властями по поводу резерва препаратов. От их количества зависит качество лечения, которое получают граждане", - заявил Мишустин.

На штамм "омикрон" приходится 72 с половиной процента всех диагностированных случаев. В 10 регионах, включая столицу, заболеваемость снижается. А темпы роста существенно ниже январских.

"Мы считаем важным продолжать все противоэпидемические мероприятия, которые, в самом деле, показывают свою эффективность на территории РФ, не позволяя общему уровню поражения вирусом подниматься на высокие цифры, такие как в других странах, сегодня пора готовится к периоду праздничных дней, связанных всегда с туристические маршрутами, с поездками, каникулы школьные наступают не так далеко уже. Здесь важно оценить состояние и сделать ревакцинацию, где это не необходимо", - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Российские ученые завершили разработку новой тест-системы. Она позволит диагностировать мутацию вируса. Кроме того, начались клинические исследования кожного теста на иммунитет к COVID-19, который будет работать по принципу всем известной реакции Манту.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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