ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские хоккеисты сыграют со шведами в полуфинале олимпийского турнира

19:17
  • среда
  • 16 февраля 2022

Сборная Швеции в четвертьфинальном матче победила канадцев

Стал известен соперник российских хоккеистов в полуфинале олимпийского турнира в Пекине. Россияне сыграют со шведами, которые в матче 1/4 финала нанесли поражение команде Канады. Две безответные шайбы в ворота канадцев забросили Лукас Вальмарк и Антон Ландер.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ОИ-2022
Хоккейная сборная России вышла в четвертьфинал Олимпиады

Российская сборная вышла в полуфинал, обыграв со счетом 3:1 команду Дании. Матч со шведами состоится 18 февраля.

Другой полуфинальной парой стали команды Словакии и Финляндии. Словаки в серии послематчевых буллитов нанесли поражение США - 3:2. А финны обыграли команду Швейцарии со счетом 5:1, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сборная России по хоккею на ОИ-2022
Сборная России по хоккею на ОИ-2022
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.