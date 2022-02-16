Российские хоккеисты сыграют со шведами в полуфинале олимпийского турнира

Сборная Швеции в четвертьфинальном матче победила канадцев

Стал известен соперник российских хоккеистов в полуфинале олимпийского турнира в Пекине. Россияне сыграют со шведами, которые в матче 1/4 финала нанесли поражение команде Канады. Две безответные шайбы в ворота канадцев забросили Лукас Вальмарк и Антон Ландер.

Российская сборная вышла в полуфинал, обыграв со счетом 3:1 команду Дании. Матч со шведами состоится 18 февраля.

Другой полуфинальной парой стали команды Словакии и Финляндии. Словаки в серии послематчевых буллитов нанесли поражение США - 3:2. А финны обыграли команду Швейцарии со счетом 5:1, передает "Интерфакс".

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