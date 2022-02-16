Госдума приняла закон об индексации пенсий военным

Президент предложил увеличить пенсии на 8,6%

Госдума сразу в трех чтениях приняла закон об индексации пенсий военным. Документ был подготовлен по поручению президента.

Изначально предполагалась индексация на уровне 4%, но глава государства предложил увеличить пенсии на 8,6%. В нижней палате парламента отмечают, что повышение коснется более двух с половиной миллионов россиян, передает "ТВ Центр".

Ежемесячную доплату получат военные пенсионеры, а также приравненные к ним лица — служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и МЧС. Причем, пенсии будут пересчитаны уже с 1 января этого года.

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