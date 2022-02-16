ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным

22:35
  • среда
  • 16 февраля 2022

Президент предложил увеличить пенсии на 8,6%

Госдума сразу в трех чтениях приняла закон об индексации пенсий военным. Документ был подготовлен по поручению президента.

Изначально предполагалась индексация на уровне 4%, но глава государства предложил увеличить пенсии на 8,6%. В нижней палате парламента отмечают, что повышение коснется более двух с половиной миллионов россиян, передает "ТВ Центр".

Ежемесячную доплату получат военные пенсионеры, а также приравненные к ним лица — служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и МЧС. Причем, пенсии будут пересчитаны уже с 1 января этого года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Военнослужащий с семьей
Военнослужащий с семьей
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.