ООН и ОДКБ расширят контртеррористическое сотрудничество

Заявления прозвучали на заседании Совбеза ООН

Организация Объединенных Наций ожидает дальнейшего укрепления взаимодействия с ОДКБ в области миротворческой деятельности. Об этом заявил генеральный секретарь организации на заседании Совета Безопасности.

"Углубляя наши связи на годы вперед, мы с нетерпением ждем дальнейшего вклада стран ОДКБ в Систему готовности миротворческого потенциала ООН", - сказал Антониу Гутерриш.

Заявление последовало в ответ на выступление генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. Станислав Зась подчеркнул, что члены организации удовлетворены развитием взаимодействия с Контртеррористическим управлением ООН, а также Управлением ООН по наркотикам и преступности. Генсек ОДКБ выступил за дальнейшее расширение сотрудничества, передает ТАСС.

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