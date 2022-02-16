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Задержан еще один член банды Басаева и Хаттаба

20:32
  • среда
  • 16 февраля 2022

Он причастен к нападениям в Дагестане в 1999 году

Российские спецслужбы задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Как сообщили в Следственном комитете России, он причастен к нападениям на населенные пункты в Дагестане в 1999 году.

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"Получены доказательства причастности к нападению уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева... Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан", — говорится в сообщении СК.

Не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматами и гранатами,  напали на российских военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999 года. Погибли 33 человека, еще 34 были ранены, передает РИА Новости.

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