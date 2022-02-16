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Столтенберг согласился обсуждать с Россией сокращение ракет

20:58
  • среда
  • 16 февраля 2022

Генсек НАТО вспомнил, что раньше с Москвой договаривались

Сокращение ракетного оружия может стать предметом переговоров НАТО с Москвой. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вспомнил, что раньше с Россией договаривались.

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"Если Россия озабочена наступательными ракетными вооружениями альянса, то необходимо сесть за стол переговоров и договориться об их сокращении… Мы уже поступали так и раньше. С Россией можно достичь соглашения о контроле над вооружениями", заявил Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров обороны альянса.

По словам генсека НАТО, нужно вести чистосердечные переговоры о том, как сократить количество ракет. Процесс должен быть сбалансирован и проверяем. Тут Столтенберг привел в пример Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - "очень важный для европейской безопасности". Он был в одностороннем порядке расторгнут Вашингтоном, однако генсек НАТО возложил ответственность за его ликвидацию на Москву, передает ТАСС.

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