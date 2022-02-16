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91-летнего Ивана Краско госпитализировали

21:17
  • среда
  • 16 февраля 2022

О здоровье актера сообщил его директор

91-летнего актера Ивана Краско положили в больницу. Об этом сообщил его директор Вячеслав Смородинов.

Краско уже переболел коронавирусом и чувствовал себя удовлетворительно, однако в последнее время его состояние ухудшилось.

"На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком. То есть он еще недавно хорошо себя чувствовал, а теперь..." — цитирует StarHit сообщение Вячеслава Смородинова.

В августе прошлого года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт. В театре он исполняет главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место".

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Иван Краско
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