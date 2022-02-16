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Пентагон сообщил о трех случаях опасного сближения истребителей России и США

21:35
  • среда
  • 16 февраля 2022

Инциденты произошли над Средиземным морем

Три случая опасного сближения самолетов России и США зафиксированы Пентагоном над Средиземным морем в минувшие выходные. Действия российских пилотов американцы сочли небезопасными и непрофессиональными, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Минобороны США.

Опубликовано видео перехвата американского разведчика российским Су-35
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"Мы передали через дипломатические каналы нашу обеспокоенность российским официальным лицам. Никто не пострадал, но подобные взаимодействия могли бы привести к неверным оценкам и ошибкам, что привело бы к опасным результатам", - цитирует издание капитана ВМС США Майка Кафки.

По данным Пентагона,  три российских истребителя Су-35 пересекли траектории полетов трех американских разведывательных самолетов. Отмечается, что это первые подобные инциденты с участием самолетов США и России с 2020 года. В одном из случаев Су-35 прошел в полутора метрах от американского самолета.

Минобороны России еще в январе предупредило о серии маневров ВМФ с участием 140 кораблей и 10 тысяч военнослужащих. Отдельные учения проходят в акватории Средиземного моря. Там на постоянной основе находится российская эскадра в составе 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

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