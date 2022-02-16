Абрамович вывел свою долю акций компании Evraz из оффшора

Теперь предприниматель владеет ими напрямую

Пакет акций сталелитейной компании Evraz, принадлежащий бизнесмену Роману Абрамовичу, выведен из оффшора. Предприниматель переоформил свою долю с офшорной компании Greenleas International Holdings Ltd на себя.

"Роман Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую", - говорится в сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже.

Evraz входит в число крупнейших производителей стали в мире. Это металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, передает ТАСС.

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