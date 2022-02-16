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Абрамович вывел свою долю акций компании Evraz из оффшора

21:59
  • среда
  • 16 февраля 2022

Теперь предприниматель владеет ими напрямую

Пакет акций сталелитейной компании Evraz, принадлежащий бизнесмену Роману Абрамовичу, выведен из оффшора. Предприниматель переоформил свою долю с офшорной компании Greenleas International Holdings Ltd на себя.

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"Роман Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую", - говорится в сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже.

Evraz  входит в число крупнейших производителей стали в мире. Это металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, передает ТАСС.

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