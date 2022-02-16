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Псаки сообщила о подготовке санкций против "внутреннего круга Путина"

22:20
  • среда
  • 16 февраля 2022

Обсуждается целый ряд ограничений

Вашингтон не исключает введения целого ряда санкций против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Такой вариант рассматривается, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга", - сказала Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос журналиста, могут ли США ввести санкции против окружения российского президента – в частности, чтобы поддержать Алексея Навального. Днем ранее начсался новый процесс над оппозиционным деятелем. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду, передает РИА Новости.

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