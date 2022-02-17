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Власти США заявили о "глобальных последствиях" санкций против России

08:47
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Россия играет важную роль как поставщик нефти и газа

Санкции против России в случае гипотетического "вторжения" на Украину будут иметь глобальные последствия, заявила в интервью Agence France-Presse министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

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"Очевидно, что мы хотим, чтобы санкции влияли главным образом на Россию. Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия", - сказала она.

По словам министра, Россия играет важную роль как поставщик нефти и газа, так что ограничения против нее точно повлияют на энергетические рынки.

Как уточнила Йеллен, сейчас готовится "пакет санкций" направленный против людей и компаний в финансовом секторе России.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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