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ВСУ из минометов атаковали пять населенных пунктов ЛНР

09:02
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Произошло это рано утром в четверг

Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, утром в четверг украинские силовики четыре раза обстреляли территорию республики.
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"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - цитирует РИА "Новости" офицера представительства ЛНР.

Уточняется, что обстрелу подверглись населенные пункты Донецкий, Нижнее Лозовое, Сокольники, Веселенькое и Золотое-5. ВСУ применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, а также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Украина ведет военную операцию против ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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