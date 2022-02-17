В России изменят порядок выдачи пособий по безработице

Проект скоро внесут в Госдуму

В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили о планах разработать новую концепцию федерального закона "О занятости населения", пишет РБК.

Уточняется, что на рассмотрение в Государственную думу документ внесут в ходе осенней сессии.

В частности, предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным. "Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами", - сказано в материале. При этом гражданин рискует лишиться пособия, если не будет выполнять предписания.

Кроме того, есть планы закрепить статус работающих на цифровые платформы самозанятых. Для них хотят ввести нормы по оплате услуг и времени труда и отдыха.

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