В России изменят порядок выдачи пособий по безработице

Проект скоро внесут в Госдуму
В Министерстве труда и социальной защиты России сообщили о планах разработать новую концепцию федерального закона "О занятости населения", пишет РБК.
Уточняется, что на рассмотрение в Государственную думу документ внесут в ходе осенней сессии.
В частности, предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным. "Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами", - сказано в материале. При этом гражданин рискует лишиться пособия, если не будет выполнять предписания.
Кроме того, есть планы закрепить статус работающих на цифровые платформы самозанятых. Для них хотят ввести нормы по оплате услуг и времени труда и отдыха.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram