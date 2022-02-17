При исследованиях "Спутника М" не выявлено серьезных побочных реакций

Препарат зарегистрировали 24 ноября 2021 года

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил в ответе на депутатский запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, что клинические исследования вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М" прошли без выявления серьезных побочных реакций.

"Сведений о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину "Гам-ковид-вак М" в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало", - приводит ответ замглавы Минздрава ТАСС.

"Спутник М" зарегистрировали 24 ноября 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. Детям до 15 лет прививку делают с информированного добровольного согласия родителей. Если подростку уже больше 15-ти - он сам должен дать согласие.

В середине февраля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 60 тысяч российских подростков уже прошли вакцинацию от коронавируса.

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