Представлен рейтинг онлайн-кинотеатров по числу платных подписчиков

В топ-3 попали "Кинопоиск" и Okko

Как говорится в исследовании агентства Telecom Daily, на результаты которого ссылается РБК, на первом месте рейтинга онлайн-кинотеатров в России по количеству платных подписчиков от общего числа пользователей расположился ivi с показателем 20,6%.

В топ-3 также попали "Кинопоиск" (17,3%) и Okko (12,2%). Далее идут Netflix (10,8%), Wink (7,4%) и Megogo (6,8%).

26,7% респондентов отметили, что заинтересованы в просмотре эксклюзивного контента на онлайн-платформах. Вместе с тем для 76,6% важна стоимость подписки, для 70,8% - размер фильмотеки.

Половина участников опроса подчеркнули при этом, что для них принципиально иметь возможность отменить подписку в любой момент.

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