В Москве представили промежуточные результаты дополнительного исследования "Спутника V"

В дополнительном исследовании участвуют 3 тысячи человек

В Москве проходит дополнительное исследование вакцины "Спутник V" через год после введения участникам первого компонента. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила заммэра, решение продлить исследование было принято для дополнительной оценки безопасности и иммуногенности препарата. В дополнительном исследовании участвуют 3 тысячи добровольцев, которые в рамках клинического исследования год назад получили вакцину "Спутник V", а не плацебо.

В ходе дополнительного исследования было установлено, что уровень антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных является достаточно высоким. Уже получены результаты по 1323 участникам из 3 тысяч — это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU (единица измерения, утвержденная ВОЗ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице тем временем приступили к клиническому исследованию назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции компании "Генериум", наряду с этим продолжается изучение назальной вакцины Центра имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцина "Генериума" идентична по составу "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения.

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