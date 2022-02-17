Росприроднадзор назвал регионы с самым грязным воздухом

Оценивалась также степень ущерба от загрязнений

Красноярский край находится на первом месте среди российских регионов по уровню загрязненности воздуха. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Глава ведомства сообщила, что в Красноярском крае ежегодный объем выбросов в атмосферу составляет 1,8 млн т в год, или 30 тысяч вагонов. Это 11% выбросов по всей России, причем Росприроднадзор полагает, что "инвентаризация и методы расчета не совсем корректны".

На втором месте по загрязненности воздуха оказался город Череповец в Вологодской области (280 тысяч т, 1,7% выбросов по России). Замыкает тройку Новокузнецк в Кемеровской области (278 тысяч т, 1,6%).

По величине вреда за 2020–2022 годы самыми загрязненными территориями в России, по данным Росприроднадзора являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

Росприроднадзор также оценивает степень загрязненности воды в российских регионах. Радионова отметила проблемы на побережье Волги, где стоят имеются водоканалы, а также на Дону и на Ангаре, сообщает РБК.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство по поручению главы государства разработало федеральную программу в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года.

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