В Думе предложили новую льготу для усыновителей

Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Россиянам, которые занимаются процедурой усыновления, следует предложить скидку на железнодорожные и авиабилеты. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

В обращении к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову парламентарий указал, что усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Желающие усыновить ребенка должны собрать пакет документов, на основании которых им выдают заключение о возможности быть усыновителем. Заключение действует два года, в этот период потенциальный усыновитель может получать направления на знакомство с ребёнком и посещать детские дома по всей России.

Так как потенциальным усыновителям приходится ездить в другие регионы, они несут значительные расходы на транспорт и проживание, заявил Федоров. В связи с этим он выступил за введение 50%-ной скидки на железнодорожные и авиабилеты, но совокупно в размере не более двух МРОТ. Получить ее, по задумке депутата, можно при наличии действующего заключения о возможности быть усыновителем, сообщает RT.

Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу для семейных пар. По мнению депутата Ярослава Нилова, общую сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов, для целей налогообложения следует повысить до 2 млн рублей. Речь идет о налоге на процентные доходы физических лиц, полученные от банковских вкладов в размере свыше 1 млн рублей.

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