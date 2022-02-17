ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе предложили новую льготу для усыновителей

09:14
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Россиянам, которые занимаются процедурой усыновления, следует предложить скидку на железнодорожные и авиабилеты. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Евгений Федоров.
Собянин расширил транспортные льготы многодетным семьям

В обращении к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову парламентарий указал, что усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Желающие усыновить ребенка должны собрать пакет документов, на основании которых им выдают заключение о возможности быть усыновителем. Заключение действует два года, в этот период потенциальный усыновитель может получать направления на знакомство с ребёнком и посещать детские дома по всей России.

Так как потенциальным усыновителям приходится ездить в другие регионы, они несут значительные расходы на транспорт и проживание, заявил Федоров. В связи с этим он выступил за введение 50%-ной скидки на железнодорожные и авиабилеты, но совокупно в размере не более двух МРОТ. Получить ее, по задумке депутата, можно при наличии действующего заключения о возможности быть усыновителем, сообщает RT.

Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу для семейных пар. По мнению депутата Ярослава Нилова, общую сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов, для целей налогообложения следует повысить до 2 млн рублей. Речь идет о налоге на процентные доходы физических лиц, полученные от банковских вкладов в размере свыше 1 млн рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мама с ребенком
Мама с ребенком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.