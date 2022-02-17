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При падении в колодец на севере Индии погибли 13 женщин

09:29
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Трагедия произошла в ходе свадебной церемонии

В штате Уттар-Падеш на севере Индии жертвами несчастного случая стали 13 женщин, сообщает газета The Indian Express.
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Уточняется, что в районе Кушинагар в среду вечером группа участниц свадебной церемонии сидела на крышке глубокого колодца. Перегородка переломилась от скопления людей, многие упали.

11 женщин скончались на месте, двое умерли в больнице. Еще три женщины пострадали, сейчас они находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил родственникам погибших соболезнования.

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