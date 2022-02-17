"Первый раунд мы выиграли": посол Попов оценил дипломатические успехи России

Позиция Москвы стала более наступательной

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили "вторжение" России на Украину, которое так и не состоялось.

Готов ли теперь Вашингтон отказаться от воинственной риторики и перейти к содержательным переговорам с Москвой? Когда Россия получит конкретные ответы на свои предложения по безопасности? Удастся ли сдвинуть с мёртвой точки решение проблем Донбасса?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил кандидат исторических наук, чрезвычайный и полномочный посол России Вениамин Попов.

"Наша позиция стала более наступательной. Теперь мы четко говорим: без того, чтобы обеспечить свою безопасность, мы не будем ничего вообще обсуждать, твердо озвучиваем условия, и мы будем настаивать на своем. Это не значит, что мы их победили или договорились. Но первый раунд мы выиграли", - сказал эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram